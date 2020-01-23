النزاهة: الحكم حضورياً بحبس مديرعام تجارة المواد الغذائية الأسبق

2020/01/23 | 18:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قرار بالحبس على المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية الأسبق في وزارة التجارة؛ لإلحاقه الضررعمداً بالمال العام.دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في […]

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