القضاء الأعلى يوجه المحاكم بعدم التعامل مع أي قرار صادر من المحكمة الاتحادية

2020/01/23 | 18:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمم مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، قراراً على كل الجهات والمحاكم بعدم التعامل مع اي قرار صادر من المحكمة الاتحادية، لعدم اكتمال نصاب تلك المحكمة وأي قرار يصدر منها يعد معدوماً من الناحية الدستورية والقانونية.

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