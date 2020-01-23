بالوثيقة: اعمام من مجلس القضاء يعتبر قرارات المحكمة الاتحادية ’’معدومة’’ من الناحية القانونية

2020/01/23 | 18:29 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



صدر مجلس القضاء الاعلى، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، اعماما يعتبر فيه قرارات المحكمة الاتحادية &rsq...

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