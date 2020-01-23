العراق: العشرات من شيوخ العشائر السنية يشاركون في تظاهرة بغداد المليونية

2020/01/23 | 18:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، الخميس، "أن العشرات من شيوخ العشائر السنية ستشارك في تظاهرة بغداد المليونية يوم غد الجمعة"....

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