إنييستا يعود لصفوف برشلونة

2020/01/23 | 18:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةفتح مدرب برشلونة كيكي سيتين، الباب أمام عودة لاعب الوسط الأسطوري أندريس إنييستا للفريق الكاتالوني بعد عامين من مغادرته. وخاض إنييستا (35 عاماً) ما يقرب من 500 مباراة مع "البلوغرانا"، قبل رحيله في 2018 للانتقال إلى فيسيل كوبي الياباني، وقال مؤخراً إنه لا ينوي الاعتزال قريباً.وفي مقابلة لقناة البرشا التلفزيونية، قال سيتين إنه ربما يود إعادة إنييستا للفريق، دون أن يوضح إن كان مطلباً حقيقياً لديه في سوق الانتقالات، أو مجرد مجاملة للنجم السابق أو هدية وداع له قبل الاعتزال.وكان إنييستا انتقد إدارة برشلونة بسبب طريقة رحيل المدرب السابق إرنستو فالفيردي، والتفاوض مع تشافي قبل فسخ العقد، لكن صاحب هدف تتويج أسبانيا بكأس العالم 2010 رحّب أيضاً بفكرة العمل مساعداً لتشافي في التدريب خلال وقت قريب.

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