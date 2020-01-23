الفنان هشام ماجد يجري عملية جراحية فى الأنف: “مرتاح أكتر دلوقتى”

2020/01/23 | 18:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ خضع الفنان المصري هشام ماجد ، لعملية جراحية فى الأنف مفاجئة فى الأنف ، موجها الشكر لفريق الأطباء الذى أجري العملية.وشارك ماجد ، جمهوره بصورة له من داخل غرفة العمليات ، وعلق “ماجد”، على الصور قائلًا: ” شكرًا صديقي د.أحمد نجم و كل طاقم الأطباء علي العملية اللذيذة دي”.وأضاف: “أنا […]

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