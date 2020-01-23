2020/01/23 | 18:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب الامين العام لحركة النجباء وعضو اللجنة المركزية المنظمة لتظاهرات الجمعة ، نصر الشمري، الخميس ان التظاهرات المليونية التي دعا اليها زعيم التيار مقتدى الصدر ستجري في الموعد المحدد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حركة النجباء :لا توجد نية لتأجل التظاهرة المليونية ابدا) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حركة النجباء :لا توجد نية لتأجل التظاهرة المليونية ابدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).