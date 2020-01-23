الملكة اليزابيث الثانية تصادق على مشروع قانون بريكست

2020/01/23 | 18:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – صادقت الملكة اليزابيث الثانية رسميا الخميس على القانون التاريخي المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اخر الشهر الحالي.وكتب وزير بريكست ستيف باركلي على تويتر “منحت جلالتها الآن الموافقة الملكية على مشروع قانون بريكست ليصبح بالتالي قانون بريكست”.واضاف “بتكريسه قانونا يمكن للمملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الاوروبي في 31 كانون […]

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