2020/01/23 | 18:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، العثور على مستودع كبير للعبوات الناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت القيادة في بيان، ان قوة مكونة من وحدات اللواء الثاني عشر بالفرقة الثالثة، تمكنت في عملية استباقية، وبناءً على معلومات استخبارية، تمكنت من الوصول الى مستودع للعبوات الناسفة، خلال تفتيش قرية السدة التابعة لقضاء الحويجة ضمن قاطع عمليات كركوك، مشيرة الى استيلاء القوة على خمسمئة وثماني عشرة عبوة مختلفة الأنواع والاحجام، وتفجيرها تحت السيطرة من قبل مفرزة معالجة المتفجرات.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الاتحادية: العثور على 518 عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي بقرية تابعة للحويجة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الاتحادية: العثور على 518 عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي بقرية تابعة للحويجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).