حزب الدعوة يصدر بياناً بشأن التظاهرة المليونية

2020/01/23 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدر حزب الدعوة الإسلامية، اليوم الخميس، بياناً بشأن التظاهرة المليونية التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر؟

ودعا الدعوة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "ابناء القوى الاسلامية والوطنية وعموم ابناء شعبنا العراقي الكريم للمشاركة في تظاهرة الغد المليونية التي هي بحق رسالة عراقية شعبية تعلن عن لسان العراقيين رغبتهم بالاستقلال وحفظ سيادة العراق من اي تواجد لقواعد عسكرية للقوات الامريكية وغيرها التي لم يعد لها اي مبرر شرعي على الارض العراقية بعد طلب الحكومة وتصويت مجلس النواب على خروجها ".

وأشارت الى ان "مشاركة العراقيين الواعية بكل مكوناتهم وانتماءاتهم دليل واضح وجلي على وحدة الموقف العراقي ووحدة الاهداف ووحدة الوطن ".

بغداد اليوم- بغداد

اوضح مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخاص لسوريا والتحالف الدولي، جيمس جيفري، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، الالية التي ستتعامل بها حكومته قانونيا، مع قرار البرلمان العراقي القاضي بإخراج القوات الاجنبية من الاراضي ا

بغداد اليوم - بغداد

أدلى مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخاص لسوريا والتحالف الدولي، جيمس جيفري، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، بأول تعليق اميركي على أزمة تسمية رئيس وزراء جديد للعراق.

وقال جيفري في مؤتمر صحفي، إن "هناك حراكا في الش

بغداد اليوم-بغداد

قال مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخاص لسوريا والتحالف الدولي، جيمس جيفري، الخميس (23 كانون الثاني 2020) إن مهمة القوات الامريكية، في العراق جاءت وفق اتفاقية ابرمت عام 2014 وهدفها ازالة خطر داعش.

وذكر جيفري، في مؤتمر ص

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