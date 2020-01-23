2020/01/23 | 18:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر السومرية نيوز، وثيقة صادرة من رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، تتضمن تعميماً على كل الجهات والمحاكم بعدم التعامل مع اي قرار صادر من المحكمة الاتحادية لعدم اكتمال نصاب تلك المحكمة.

وتضمنت الوثيقة أن أي قرار يصدر منها يعد معدوماً من الناحية الدستورية والقانونية.

وأدناه نص الوثيقة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. القضاء يوجه بعدم التعامل مع اي قرار من الاتحادية لعدم اكتمال نصابها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. القضاء يوجه بعدم التعامل مع اي قرار من الاتحادية لعدم اكتمال نصابها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).