الشابندر: المالكي شرٌ مُطلق.. خرّب البلاد والعباد


الشابندر: المالكي شرٌ مُطلق.. خرّب البلاد والعباد
2020/01/23 | 18:56 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شن الباحث والكاتب بالشأن السياسي العراقي، غالب الشابندر، هجوماً على زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي.

وقال الشابندر في تغريدة على “تويتر”، إن “نوري المالكي شر مُطلق يؤمن بمعادلة علي […]

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