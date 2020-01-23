2020/01/23 | 18:56 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شن الباحث والكاتب بالشأن السياسي العراقي، غالب الشابندر، هجوماً على زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي.
وقال الشابندر في تغريدة على “تويتر”، إن “نوري المالكي شر مُطلق يؤمن بمعادلة علي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر: المالكي شرٌ مُطلق.. خرّب البلاد والعباد) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الشابندر في تغريدة على “تويتر”، إن “نوري المالكي شر مُطلق يؤمن بمعادلة علي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر: المالكي شرٌ مُطلق.. خرّب البلاد والعباد) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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