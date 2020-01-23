الشابندر: المالكي شرٌ مُطلق.. خرّب البلاد والعباد

2020/01/23 | 18:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن الباحث والكاتب بالشأن السياسي العراقي، غالب الشابندر، هجوماً على زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي.وقال الشابندر في تغريدة على “تويتر”، إن “نوري المالكي شر مُطلق يؤمن بمعادلة علي […]

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