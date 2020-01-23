الصين تبني مستشفى متخصصا لعلاج مرضى فيروس كورونا

2020/01/23 | 19:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قالت صحيفة "بكين نيوز" الرسمية، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر لم تسمه وشركة "تشييد" إن مدينة ووهان الصينية، التي يتركز فيها تفش جديد لفيروس كورونا، سوف تبني مستشفى يُكرس فحسب لعلاج المصابين بالمرض على أن تكتمل في ستة أيام، حسب "رويترز".

وأصيب حتى الآن نحو 600 شخص بالفيروس، بينما توفي بسببه 17 شخصا مما دفع مدينة ووهان لقطع المواصلات بينها وبين المدن الأخرى.

قال تحالف عالمي تشكل لمكافحة الأمراض المعدية، اليوم الخميس، إن ثلاث فرق بحثية منفصلة ستبدأ العمل على تطوير تطعيمات محتملة للوقاية من فيروس كورونا الذي بدأ في التفشي في الصين.

وقال التحالف المعني بالجاهزية لمواجهة تفشي الأمراض المعدية (سي.إي.بي.آي) والذي يشارك في تمويل مشروعات الطوارئ إن الخطة تتضمن وجود تطعيم واحد محتمل على الأقل جاهز للتجارب السريرية بحلول يونيو/ حزيران.

وقال ريتشارد هاتشيت، الرئيس التنفيذي للتحالف: "ليس هناك ضمان للنجاح لكن نأمل في أن يشكل هذا العمل خطوة مهمة وذات مغزى في تطوير تطعيم للوقاية من المرض".

وينتظر العالم قرار منظمة الصحة العالمية، الذي سيصدر في وقت لاحق من اليوم، بشأن ما إذا كان يشكل مرض فيروس كورونا الجديد المنتشر في عدة بلدان من بينها الصين حالة طوارئ للصحة العامة مثيرة للقلق دوليًا أم ما لا.

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