مقرب من الصدر يوجه سؤالاً عشية التظاهرة المليونية!

2020/01/23 | 19:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، سؤال إلى الشعب العراقي بشأن "التظاهرة المليونية" غد الجمعة ضد التواجد الأميركي....

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