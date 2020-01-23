جيفري: قرار البرلمان العراقي غير ملزم لنا والاتفاق بشأن قواتنا كان مع الحكومة

2020/01/23 | 19:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق وسوريا والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، جيمس جيفري، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن "التحالف مستعد لنقاش مع حكومة العراق حول دور قواته.وأشار المبعوث الأمريكي إلى "مخاوف عراقية من عودة تنظيم داعش مرة أخرى"، مبينا ان "قرار البرلمان العراقي غير ملزم لنا والاتفاق بشأن قواتنا كان مع الحكومة".واعلن أن "التحالف الدولي سيلتقي الأربعاء القادم في كوبنهاغن لبحث مستقبل الحرب على داعش".

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