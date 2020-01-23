رضي السماك - الناصريون والمراجعة الغائبة

2020/01/23 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رضي_السماك أحتفلت قبل بضعة أيام ، وتحديداً في الخامس عشر من شهر يناير الجاري القوى والأحزاب الناصرية في عالمنا العربي وسائر القوى الوطنية ، وعلى الأخص في مصر ، بالذكرى الثانية بعد المئة لمولد الرئيس المصري والزعيم العربي جمال عبد الناصر ( وُلد في 15 يناير / كانون الثاني 1918 ) قائد ثورة يوليو / تموز المصرية العام 1952والتي سرعان ما أذِنت بتدشين عصر جديد على الصعيدين العربي والمصري ، هو عصر التحرر الوطني......

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