حسيب شحادة - منتدى المحرقة الدولي يجب أن يُلغي اشتراكَ حكومة إسرائيل بسبب مواقفها العنصرية

2020/01/23 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسيب_شحادة منتدى المحرقة الدولي يجب أن يُلغي اشتراكَ حكومة إسرائيل بسبب مواقفها العنصريةترجمة حسيب شحادةجامعة هلسنكيهذه ترجمة عربية لمقال بهذا العنوان، نشرته صحيفة الحزب الشيوعي الإسرائيلي - زو هديرخ - هذه الطريقة، مؤخرًا، أنظر الرابط أدناه.في السابع والعشرين من كانون ثانٍ عام ١-;-٩-;-٤-;-٥-;-، قبل خمسة وسبعين عامًا، وصل جنود الجيش الأحمر التابع للاتّحاد السوڤ......

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