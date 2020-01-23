رئيس الجمهورية يلتقي ميركل و يؤكد تطلع العراق لعلاقات مثمرة مع ألمانيا

2020/01/23 | 19:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس في دافوس، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

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