القضاء يخاطب رئيس الجمهورية لالغاء مرسوم صدر بسبب معلومات غير صحيحة (وثائق)

2020/01/23 | 19:24 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، وثائق صادرة من مجلس رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان تتضمن مخاطبة رئيس الجمهورية برهم صالح لالغاء مرسوم صدر بسبب معلومات غير صحيحة من رئيس المحكمة الاتحادية.

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