2020/01/23 | 19:24 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الشباب والرياضة تباشر بحملة تأهيل ملعبي علي حسين وعلي كاظم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/23 | 19:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الشباب والرياضة تباشر بحملة تأهيل ملعبي علي حسين وعلي كاظم) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الشباب والرياضة تباشر بحملة تأهيل ملعبي علي حسين وعلي كاظم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).