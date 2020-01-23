متظاهرون يلتقون سفير بريطانيا في العراق: يتعرضون للخطف والهجمات المستمرة رغم سلميتهم

2020/01/23 | 19:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هايكي، اليوم الخميس، انه التقى اليوم بمجموعة من المتظاهرين العراقيين، دون تحديد مكان اللقاء.واوضح السفير في تغريدة له بمنصة تويتر، ان اللقاء ساعده على فهم التحديات التي يواجهونها.وقد اكد المتظاهرون التزامهم بسلمية التظاهر كما اخبرونا عن عمليات الاختطاف والهجمات المستمرة التي يتعرضون اليها “.لقد التقيت […]

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