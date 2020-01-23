2020/01/23 | 19:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر تسجيل مصور، اليوم الخميس، من على مجسر الطريق السريع (محمد القاسم) وسط العاصمة بغداد قيام قوات مكافحة الشغب بمطاردة المتظاهرين بالعجلات واطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريقهم .إطلاق الرصاص الحي وقنابل مسيلة للدموع سريع محمد القاسم في #بغداد #العراق pic.twitter.com/w1fvMvdllU — Al_Mansuri (@iraqnownow) January 23, 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحدث فيديو من محمد القاسم.. هذا ما فعلته قوات مكافحة الشغب مع المتظاهرين!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحدث فيديو من محمد القاسم.. هذا ما فعلته قوات مكافحة الشغب مع المتظاهرين!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).