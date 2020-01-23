امريكا تستخدم ورقة داعش لتبرير تواجد قواتها في العراق

2020/01/23 | 19:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادعى القيادى الثانى فى التحالف الامريكي فى العراق وسوريا، أليكسوس جرينكويتش، بأنه ما زال من الممكن أن يعاود تنظيم داعش الصعود، فى حال انسحاب القوات ا...

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