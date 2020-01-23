2020/01/23 | 19:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي إنتر ميلان الإيطالي يعلن تعاقده مع فيكتور موسيس قادما من تشيلسي الإنجليزي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنتر ميلان يستعير موسيس من تشيلسي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنتر ميلان يستعير موسيس من تشيلسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).