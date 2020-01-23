2020/01/23 | 19:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، "اتفاق ترامب" بانه نابع من الاوهام والتكبر والغرور.وفي الرد على التصريحات الاخيرة للمندوب الاميركي في الشان الايراني برايان هوك، حول "اتفاق ترامب": ان ازاحة برايان هوك الستار عن ما يسمى بـ "اتفاق ترامب" هو مجرد عرض لاوهامهم القديمة والمتحجرة النابعة من تكبرهم العميق المتأصل فيهم وشعورهم بالغرور.وخاطب المتحدث باسم الخارجية الايرانية، برايان هوك قائلا: لا باس ان تطلب من مستشاريك الناطقين باللغة الفارسية ان يوضحوا لك حكاية "قمح ري وتمر بغداد".وجاءت اشارة موسوي الى مثل في الادب الايراني يقول "لم يحصل على قمح ري ولا تمر بغداد" للدلالة على من يتضرر من جهتين ولا يحقق ما يروم اليه بسبب مطامعه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: ترامب لن يحصل على "قمح ري وتمر بغداد") نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران: ترامب لن يحصل على "قمح ري وتمر بغداد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).