بالوثيقة.. شركة توزيع المنتجات النفطية تبرر لموظفيها عدم الدوام

2020/01/23 | 19:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

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