2020/01/23 | 19:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب الرئيس التنفيذي لطيران الخليج البحريني وليد العلوي،اليوم الخميس،عن إجلاء أكثر من 1200 مسافر بحريني عالق في العراق نتيجة الأحداث العسكرية في العراق والتي هددت سلامة الملاحة الجوية والطيران المدني، موضحاً أنه لم يتبقَّ عالقون في العراق.وأضاف العلوي في تصريح صحفي ، أن “طيران الخليج وضعت نصب عينيها سلامة المسافرين واستقرار المنطقة مما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران الخليج تجلي 1200 بحريني من العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طيران الخليج تجلي 1200 بحريني من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).