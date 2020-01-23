إبنة الفنانة ماجدة الصباحي لوالدتها: “سامحني الوسط الفني كله جحود ونفاق”

2020/01/23 | 19:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ بعد أيام قليلة على رحيل الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي ، وجهت إبنتها غادة نافع ، رسالة مؤثرة، معربة عن حزنها لرحيلها منتقده الوسط الفنى ، واصفا إياه بالجحود.وكتبت غادة ، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” :”رحلت أمي، ورحل معها إحساسي بالفرح، رحلت وتركت ألماً ، لم يعد شيء […]

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