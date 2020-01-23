الرئيس صالح يبحث مع رئيس وزراء هولندا تنشيط الاقتصاد العراقي

2020/01/23 | 19:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح،مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته, اليوم الخميس , العلاقات الثنائية بين البلدين .

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