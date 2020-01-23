2020/01/23 | 19:56 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي: لا اقبل على نفسي ان استلم أجر دون عمل لأن المال ليس كل شئ بل الطموح والنجاح هو الأهم وأقدم شكري للإدارة و الجماهير الزاخولية

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