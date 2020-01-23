2020/01/23 | 19:56 - المصدر: الرياضة الان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هادي: لا اقبل على نفسي ان استلم أجر دون عمل لأن المال ليس كل شئ بل الطموح والنجاح هو الأهم وأقدم شكري للإدارة و الجماهير الزاخولية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هادي: لا اقبل على نفسي ان استلم أجر دون عمل لأن المال ليس كل شئ بل الطموح والنجاح هو الأهم وأقدم شكري للإدارة و الجماهير الزاخولية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هادي: لا اقبل على نفسي ان استلم أجر دون عمل لأن المال ليس كل شئ بل الطموح والنجاح هو الأهم وأقدم شكري للإدارة و الجماهير الزاخولية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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