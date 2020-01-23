مقرب من الصدر يؤكد منع حضور اي سياسي بتظاهرة الجمعة

2020/01/23 | 20:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، منع حضور اي سياسي بتظاهرة يوم غد الجمعة.

وقال العراقي في مشور تابعته "الغد برس"، "ممنوع حضور اي سياسي بالمظاهرة".

يشار إلى ان عيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد وجه انصاره إلى التظاهر في بغداد يوم الجمعة 24 كانون الثاني، رفضاً لبقاء القوات الأمريكية في العراق، والمطالبة بإخراجها.

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