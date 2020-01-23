مقرب من الصدر: يمنع حضور اي سياسي الى تظاهرة الغد

2020/01/23 | 20:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد صالح محمد العراقي، المقرب منزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، منع حضور اي سياسي بتظاهرة يوم غد الجمعة.وكتب العراقي على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" وتابعته "كلكامش" قائلا "ممنوع حضور اي سياسي بالمظاهرة".يشار إلى ان عيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد وجه انصارهإلى التظاهر في بغداد يوم الجمعة 24 كانون الثاني، رفضاً لبقاء القوات الأمريكيةفي العراق، والمطالبة بإخراجها.

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