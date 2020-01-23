2020/01/23 | 20:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهرة صور حصلت عليها “يس عراق”، اليوم الخميس، لافتات كتبت على جدار السفارة الاميركية في بغداد تتضمن تحذيرات من الاقتراب منها.وتأتي هذه اللافتات بعد تظاهر انصار الحشد امام السفارة بداية الشهر الحالي وقبيل تظاهرات مليونية دعا لها مقتدى الصدر للخروج يوم غد ضد الوجود الاميركي في العراق.وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الأميركية ببغداد تستبق تظاهرة الصدر بـ”لافتات” تحذيرية: لا تقتربوا من هذه الأماكن) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الأميركية ببغداد تستبق تظاهرة الصدر بـ”لافتات” تحذيرية: لا تقتربوا من هذه الأماكن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).