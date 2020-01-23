2020/01/23 | 20:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة ) / علي النصر الله /… أعلنت شرطة محافظة كربلاء، مساء الخميس، عن انطلاق عملية درع الفرات الاوسط لتأمين المناطق الصحراوية المحاذية لمحافظتي الانبار وبابل .وقال مصدر امني في تصريح لـــ ( المستقلة ) “بتوجيه قائد الشرطة اللواء احمد علي زويني وبأشراف معاونه اللواء الركن أياد حسين عبود نفذت القوات الامنية عملية أمنية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تطلق “درع الفرات الاوسط” لتامين المناطق الصحراوية المحاذية للانبار وبابل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تطلق “درع الفرات الاوسط” لتامين المناطق الصحراوية المحاذية للانبار وبابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).