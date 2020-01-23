رفاه عنبتاوي - -سيداو- بين لغة الحقوق ولغة السيادة

2020/01/23 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رفاه_عنبتاوي تناقلت وسائل الإعلام خلال الشهر الماضي، مجموعة من المقالات والتصريحات والبيانات جاءت على شكل حملة منظمة لمهاجمة الجمعيات النسوية والحقوقية الداعمة لترجمة توقيع السلطة الفلسطينية على اتفاقية "سيداو" على أرض الواقع، من خلال مراجعة القوانين الموجودة، ووضع قوانين جديدة تضع الاتفاقية موضع التطبيق.وللتوضيح فإن فلسطين صادقت على اتفاقية سيداو (الاتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأ......

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