همام الهمام - نوع الازمة في العراق

2020/01/23 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #همام_الهمام في بادئ الامر لابد من الإشارة الى ان التظاهرات في العراق قاربت على دخول شهرها الرابع و ابرز الانجازات التي حققها صمود الجيل الصاعد من الشباب الثوري والتقدمي في العراق على الصعيدين السياسي والاجتماعي هو الاتي، اولاً: اقالة رئيس وزراء وهذا الذي لم يحدث في العراق منذ عام 1957.ثانياً: ايقاف امتداد النفوذ الايران والامريكي او الحد منه في عقلية المجتمع.اي ان المجتمع العراقي بات يتأكد يوم بعد اخر ان جز......

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