2020/01/23 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #همام_الهمام في بادئ الامر لابد من الإشارة الى ان التظاهرات في العراق قاربت على دخول شهرها الرابع و ابرز الانجازات التي حققها صمود الجيل الصاعد من الشباب الثوري والتقدمي في العراق على الصعيدين السياسي والاجتماعي هو الاتي، اولاً: اقالة رئيس وزراء وهذا الذي لم يحدث في العراق منذ عام 1957.
ثانياً: ايقاف امتداد النفوذ الايران والامريكي او الحد منه في عقلية المجتمع.
اي ان المجتمع العراقي بات يتأكد يوم بعد اخر ان جز......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#همام الهمام - نوع الازمة في العراق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ثانياً: ايقاف امتداد النفوذ الايران والامريكي او الحد منه في عقلية المجتمع.
اي ان المجتمع العراقي بات يتأكد يوم بعد اخر ان جز......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#همام الهمام - نوع الازمة في العراق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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