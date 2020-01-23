جيفري: عمليات التحالف الدولي توقفت تماماً في العراق

2020/01/23 | 20:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي #دونالد_ترامب، الخاص لسوريا والتحالف الدولي، #جيمس_جيفري، اليوم الخميس، أن عمليات #التحالف_الدولي “توقفت” تماماً في #العراق، مشيراً إلى أن الاهتمام ينصب حالياً على […]

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