عمليات البصرة تصدر بياناً بشأن تطورات المحافظة الاخيرة وتحذر من نوايا ’’الخارجين عن القانون’’

2020/01/23 | 20:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت قيادة عمليات البصرة، الخميس (23 كانون الثاني 2020) بياناً بشأن تطورات المحافظة الأخيرة، فيما حذرت من نوايا "الخارجين عن القانون".

وذكرت القيادة، في بيان، أنها "تتابع الأحداث الأخيرة والتطور الحاصل في الملف الأمني بخصوص ارتفاع وتيرة التصعيد من قبل المتظاهرين والدور الكبير لأبناء القوات المسلحة في السيطرة على الساحة البصرية وضبط النفس وعدم الانجرار إلى أعمال العنف وذلك إيمانا منها بوعي وثقافة الشباب البصري".

وأكد قائد عمليات البصرة، الفريق الركن قاسم جاسم نزال، وفقا للبيان، على "عدم الاقتراب من المتظاهرين ونشر رسالة السلام والمحبة بين المواطن ومنتسبي الجيش العراقي وحرصنا الكبير على أرواح العراقيين جميعا وحمايتهم والدفاع عنهم ولانسمح بالتعدي عليهم وهذا هوة الهدف الوطني الذي وجد من اجله الجيش العراقي".

وأشار الى أن "ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام بوجود أعمال تخريبية لمؤسسات الدولة والمنشاة الحيوية والبنى التحتية للاقتصاد العراقي غير صحيح"، مبينا أن "البصرة تشهد استقرارا أمنيا جيدا نسبة لبقية المحافظات وذلك نتيجة التعاون بين رجل الأمن والأهالي".

وأكمل: "نعم توجد مظاهرات سلمية في أماكن محددة القوات الأمنية بدورها قامت بحماية هؤلاء المتظاهرين السلميين في الأماكن المخصصة لهم وتم تأمين الفضاء الواسع للتعبير عن الرأي بكل حرية"، مطالبا "اخوتنا المتظاهرين بعدم التظاهر في المناطق العامة والمفتوحة والتي تجعلهم هدف للمندسين والمخربين والخارجين عن القانون مما يضعنا جميعا موضع الحرج أمام الرأي العام".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في محافظة البصرة، بأن الموقف الامني بالمحافظة يشهد استقرارا إلى حد ما مع انتشار مكثف للقوات الامنية، لافتا إلى أن الدوائر باشرت بعملها باستثناء مديرية التربية القريبة من ساحة اعتصام المحافظة.

اما بشأن الشوارع المقطوعة، قال مراسلنا، إن الشوارع لم تشهد أي قطوعات هذا اليوم باستثناء شارع الاندلس المؤدي إلى ساحة الاعتصام.

وتشهد العاصمة بغداد، إلى جانب المحافظات الجنوبية والوسطى، تصعيداً في أساليب الاحتجاج، بعد انتهاء المهلة التي وضعها متظاهرو الناصرية، بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، لليوم الرابع على التوالي.

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وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاجهزة الاستخبارية حققت نتائج مهمة في اختراق العد

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وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القوة رصدت طائرة مسيرة تحوم فوق مقره في منطقة المزرعة بقض

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وذكرت الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد ورود اخبار عن تسليب عجلة نوع مرسيدس تريلة

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