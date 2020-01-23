مبعوث ترامب :لا نلتزم بقرار ما لم يأتي من حكومة عراقية منتخبة من قبل الشعب

2020/01/23 | 20:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} اوضح مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخاص لسوريا والتحالف الدولي، جيمس جيفري، الخميس الالية التي ستتعامل بها حكومته قانونيا، مع قرار البرلمان العراقي القاضي بإخراج القوات الاجنبية من الاراضي العراقي.وقال جيفري، في مؤتمر صحفي ، إن "قرار البرلمان العراقي غير ملزم لنا والاتفاق بشأن قواتنا كان مع حكومة بغداد"، لافتا إلى أن "ذلك يعد مرجعيتنا القانونية بالتعامل مع البرلمان العراقي الذي طالب بإخراجنا".

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