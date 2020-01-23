طلعت رضوان - سقوط الاقتصاد المصرى فى بئر التسول

2020/01/23 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان وصف أشرف فريد (رئيس قطاع تنمية الأعمال، فى مراكز الاستثمار العقارى) قرار السلطات المصرية بالموافقة على منح الجنسية المصرية، وعلى منح الإقامة الدائمة، لمستثمرى العقارات، بأنه ((قرار جريىء جدًا ومهم جدًا)) وذلك (بحجة) أنه سيشجع المستثمرين..إلخ.وأضاف أنّ شراء الجنسية المصرية سيكون ((عبــْـر شراء عقار بقيمة 500 ألف دولار، والإقامة الدائمة بقيمة400 ألف دولار.وذكر أنّ ((مراكز الاستثمار العقارى إحدى ال......

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