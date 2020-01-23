الحرائق تلتهم رئة الأرض والتغير المناخي والبلاستك ما زالا يهددان العالم

2020/01/23 | 21:04 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما العالم يتطور صوب انهاء الفقر في عام 2030..زينب الحسني عام 2020 بداية مفعمة بالاحداث على جميع الاصعدة ومنها الاحداث العلمية والبيئية التي شهدها العالم فما بين حريق وتغير في المناخ واكتشافات ودراسات جديدة وظواهر طبيعية مختلفة، تنوعت الاحداث .في زاد «الصباح الجديد» الاسبوعي وكما هو معتاد تسلط صحيفتنا الضوء على بعض الاحداث ...

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