كيف تتسبب مشاهدتك لـ«نتفليكس» في تغير المناخ ؟

2020/01/23 | 21:04 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفريقيا الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ والأقل استعدادًا لمواجهته متابعة الصباح الجديد: ربما راقب العديد – بكثير من التوجس – تلك الظاهرة النادرة التي وقعت في منطقة شرق البحر المتوسط، والمتمثلة في عاصفة قوية أشبه بالإعصار، والتي صاحبتها أمطار غزيرة، وهو ما ربطه البعض بظواهر تغير المناخ القائمة في منطقة الشرق الأوسط.من بين هذه ...

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