اكتشاف مادة عمرها 7.5 مليار سنة على الأرض

2020/01/23 | 21:04 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة الصباح الجديد: اكتشف علماء كانوا يحللون قطعة من نيزك أقدم مادة عمراً معروفة على ظهر الأرض.ووجد العلماء حبيبات غبار داخل تلك القطعة الصخرية الفضائية، التي سقطت على الأرض في الستينيات من القرن الماضي، ويبلغ عمرها نحو7.5 مليار سنة.وقد تشكلت حبيبات الغبار تلك في نجوم كانت عاشت قبل ولادة نظام المجموعة الشمسية، ثم ...

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