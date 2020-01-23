2020/01/23 | 21:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر قضائي مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، ان محكمة الجنايات اصدرت حكما بحق متهم تمت ادانته بقتل زوجته في احد مناطق جنوبي المحافظة.





وذكر المصدر لـ"الغد برس"، ان "محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار الاتحادية بالسجن مدة سبعة سنوات ضد متهم ادانته بقتل زوجته في قضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

ولفت المصدر الى ان " المتهم ادعى طيلة مراحل التحقيق انه مجنونا وانه بحالة غير صحية، لكن مراحل التحقيق واللجان الطبية اثبتت سلامته من اي عارض صحي".





وبين المصدر، ان " القرار صدر استنادا لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ذي قار: ادعى انه مجنون فقتل زوجته.. هذا حكم المحكمة بحقه) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ذي قار: ادعى انه مجنون فقتل زوجته.. هذا حكم المحكمة بحقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).