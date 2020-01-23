2020/01/23 | 21:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مصدر امني رفيع بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الخميس، ان المحافظة تتعرض لهجمة شرسة من قبل عصابات مختصة بالسرقة بعضها قادم من خارج المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، ان "محافظة النجف شهدت خلال الفترة الماضية موجة سرقة غير مسبوقة للمركبات الحكومية نوع (بيك اب) من قبل عصابات مختصة، بعضها قادم من خارج المحافظة ".





وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان " اعداد المركبات الحكومية التي تم سرقتها خلال الفترة الماضية بلغ سبعة مركبات تعود لمجموعة من الدوائر الحكومية في المحافظة ".





واشار الى ان " لجنة امنية عليا في قيادة الشرطة تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف الامني الحساس ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر : ارتفاع اعداد سرقة المركبات الحكومية في النجف خلال الايام الماضية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر : ارتفاع اعداد سرقة المركبات الحكومية في النجف خلال الايام الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).