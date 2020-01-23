وثيقة.. محافظة بغداد تطالب بتثبيت المحاضرين المجانيين

2020/01/23 | 21:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحصلت "كلكامش برس" اليوم الخميس، على وثيقة صادرة من محافظ بغداد، محمد جابر العطا تتضمن طلبا الى اللجنة المالية النيابية من اجل تثبيت المحاضرين المجانيين.

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