العراق: دعوات للمشاركة الفاعلة في التظاهرة المليونية غدا الجمعة

2020/01/23 | 21:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا حزب الدعوة الإسلامية، الخميس، الجماهير العراقية إلى المشاركة الفاعلة في التظاهرة المليونية يوم غد الجمعة والتي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى ا...

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