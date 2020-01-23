منطقتان بالعراق على موعد مع انخفاض حاد بدرجات الحرارة بدءاً من السبت

2020/01/23 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطيه، الخميس، اجتياح موجة من الصقيع، فجر السبت منطقتي شمال وغرب العراق.

وكتب عطيه في منشور له على ’’فيسبوك"، "موجة من الصقيع متوقع ان تجتاح شمال وغرب البلاد اعتبارا من فجر السبت وتستمر لغاية منتصف الاسبوع المقبل".

وأضاف "ومن المتوقع انخفاض الحرارة بشكل حاد نهارا وانخفاضها دون الصفر ليلا، خصوصا شمال وغرب العراق، كذلك تشمل مناطق شمال السعودية وبلاد الشام والأردن".

وتوقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الخميس، حالة الطقس في البلاد، مشيراً الى سقوط ثلوج في محافظتي دهوك واربيل مساء اليوم، إضافة الى أن هطول الامطار في محافظات الشمال كافة والانبار وأجزاء من محافظة صلاح الدين.

وقال عطية في منشور عبر صفحته على الـ "فيسبوك"، إن "تطورات حالة الطقس حسب خرائط التنبؤات العددية الصادرة صباح الخميس توضح، أن البرد الحقيقي يبدأ مع ساعات ليل الغد، بسبب نزول قطبي علوي شديد البرودة، سريع التأثير، موقع نزوله لا يخدم كافة المدن ربما، ومدن الشمال هي الاكثر تأثراً".

وأضاف، أن "صورة القمر الصناعي توضح تواجد سحب واطئة في مناطق عديدة من مدن شمال البلاد والوسطى صباح الخميس".

وتابع، أن "التوقعات تشير الى هطول امطار خفيفة في السليمانية وديالى وربما شمال واسط هذا اليوم، اما باقي المدن فلا توجد فيها فرص امطار"، مشيراً الى أن "الهطول الثلجي متوقع ايضا في المناطق المنخفضة والجبلية من السليمانية وشمال اربيل وشمال دهوك مساء اليوم".

وذكر أنه "خلال صباح ونهار يوم غد الجمعة تشير التوقعات الى أن جبهة ماطرة سريعة يبدأ تأثيرها فجر الجمعة على نينوى ودهوك، بأمطارٍ تقترب من الغزارة شمال ومركز نينوى، كذلك وتزداد كثافة الثلوج فجر الجمعة على السليمانية وشمال أربيل".

وبين أن "التوقعات تشير ايضاً الى أنه مع ساعات نهار الجمعة تندفع الجبهة الباردة نحو غرب وشمال غرب البلاد مصحوبة بهطول مطري معتدل الى غزير أحيانا، يصحبها نشاط عالي للرياح السطحية الجنوبية الشرقية في اغلب مدن البلاد عدا مدن الجنوب والشمال تكون فيها الرياح خفيفة".

وأوضح، أن "هطول الامطار يستمر نهار الجمعة في كافة مدن الشمال، والانبار واجزاء من صلاح الدين مصحوبا بغزارة متوقعه في بعض الأماكن، وكذلك استمرار الهطول الثلجي والرياح النشطة"، مشيراً الى أنه "يستمر هذا الحال نفسه خلال بداية ساعات ليل الجمعة حيث يندفع المنخفض السطحي الجبهوي نحو مركز البلاد اكثر، وتبدأ الرياح الشمالية الباردة المصاحبة للمنخفض القطبي شديدة البرودة بالهبوب على مناطق الانبار ونينوى اولاً".

ولفت الى أن "الجبهة تتحرك بشكل سريع نحو مدن الوسط والفرات الاوسط الجمعة مساء او ليلا، لتؤثر على المناطق الوسطى والفرات الاوسط ومنها العاصمة بغداد، التي يبدأ تأثرها بالأمطار يوم الجمعة بالليل ويكون هطول خفيف الى معتدل مع غزارة متوقعة في بعض الأماكن".

ونبه الى أن "مدن الجنوب تبدو اقل حظوظا بالأمطار في هذه الحالة بسبب طبيعة النزول في الطبقات العليا ومكانه، وستشملها امطار خفيفة تبدأ من مدينة السماوة في وقت متأخر من ليل الجمعة، ثم تندفع نحو باقي مدن الجنوب فجر وصباح السبت، وربما يتطور للأفضل صباح السبت"، مشيراً الى أنها "تكون خفيفة متفرقة عموما".

وأردف، أن "مدينة الانبار خصوصا شمالها وغربها معرضة لهطول نتف من الثلوج خلال ليل الجمعة بسبب دخول الجبهة القطبية الباردة".



لافتاً الى "موجات من الضباب متوقعة في واسط وميسان ونينوى والسليمانية الجمعة الفجر".

وأكمل، أن "موجات الضباب وتدني الرؤية الافقية، تمتد خلال ساعات نهار الجمعة والليل وفجر السبت لتشمل اغلب مدن الشمال والوسطى والغربية وبعض مدن الجنوب لذلك لا ينصح السفر في هذه الأوقات".

وأضاف، أن "المنخفض ينحسر نهائيا مع ساعات صباح السبت وتنتهي الحالة، لكن ربما تستمر الامطار في بعض مدن الجنوب صباح السبت وهذا يتبع التطورات"، مشيراً الى أن "رياح شمالية غربية وطقس شديد البرودة بحرارة تحت الصفر تسود على كثير من المناطق الشمالية والغربية خلال ليل الجمعة وصباح السبت، ثم تتأثر باقي المدن بالموجة الباردة تباعاً، علماً ان شدة الموجة الباردة ضعفت قليلاً".

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