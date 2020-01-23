العبيدي : مليونية الجمعة لا تستهدف تظاهرات تشرين

2020/01/23 | 21:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ان" باب التظاهرات مفتوح للجميع للمشاركة بها ،فيما اشار الى ان مليونية الجمعة لاتستهدف تظاهرات تشرين.

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