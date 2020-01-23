2020/01/23 | 21:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر حزب الدعوة الإسلامية، اليوم الخميس، بياناً بشأن التظاهرة المليونية التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.ودعا الدعوة، في بيان : ابناء القوى الاسلامية والوطنية وعموم ابناء شعبنا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الدعوة الإسلامية يعدعو كوادره للمشاركة في التظاهرة المليونية) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الدعوة الإسلامية يعدعو كوادره للمشاركة في التظاهرة المليونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).